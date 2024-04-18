Булыкин уверен, что Смолов ещё принесёт пользу «Динамо»

Бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о будущем форварда «бело-голубых» Фёдора Смолова.

«Смолов — классный нападающий, он еще способен принести пользу «Динамо». Опытные футболисты всегда нужны», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что у Смолова есть лидерские качества, которые позволят ему забить свои голы.

В этом сезоне 34-летний Смолов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Контракт форварда с «Динамо» истекает предстоящим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Смолова в 2,5 млн евро.