Шунин — о новом контракте: «Разговоры с руководством «Динамо» есть, но пока без конретики»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о возможном продлении контракта с московским клубом.

Напомним, действующее соглашение 37-летнего футболиста рассчитано конца июня нынешнего года.

«Разговоры с руководством есть, но такого, чтобы мы конкретно сели и ударили по рукам, не было», — цитирует Шунина Sport24.

В нынешнем сезоне Шунин провёл за «Динамо» 16 матчей, в которых пропустил 22 гола и дважды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 21 апреля против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.

На сегодняшний день «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 38 набранных очков.