Рианчо: «Быть главным тренером «Спартака» — тяжелейшее испытание»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, что у московской команды слишком часто меняются наставники.

По словам испанского специалиста, каждый тренер «Спартака» ощущает на себе сильнейшее давление, так как в этом клубе необходимо всегда показывать хороший результат.

«Как только команда перестаёт выигрывать, с тренером прощаются. Быть главным тренером «Спартака» — большая честь и тяжелейшее испытание», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, 14 апреля «Спартак» покинул испанский тренер Гильермо Абаскаль. Сейчас обязанности наставника команды исполняет Владимир Слишкович.