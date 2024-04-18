Вячеслав Литвинов: «Думаю, «Краснодар» сможет выдержать темп «Зенита»

Бывший защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов, ныне выступающий за «Сочи», высказался о шансах кубанского клуба в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Думаю, они смогут выдержать темп «Зенита». Там есть прекрасные игроки, прекрасные тренеры, которые сейчас полностью отдаются своей работе», — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

Футболист добавил, что чемпионство стало бы историей для «Краснодара», в клубе все этого хотят.

По итогам 23 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 43 очка. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» составляет четыре зачетных балла.