Журналист Эспина: «В Испании Мостовой намного популярнее Абаскаля»

Журналист испанского издания AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением о бывшем наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

Напомним, что 14 апреля испанский специалист покинул московский клуб. На данный момент «красно-белыми» руководит Владимир Слишкович, который являлся помощником Абаскаля.

«После работы в «Спартаке» Абаскаль точно найдет себе работу в Ла Лиге. Да, в Испании почти не знают об этом тренере — россиянин Мостовой намного популярнее молодого испанского тренера. Но, надеюсь, что Абаскаль — это второй Эмери», — цитирует Эспину издание Sport24.

Добавим, что после 23 встреч в первенстве страны «Спартак» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. Коллектив заработал 35 баллов. В следующем туре москвичи отправятся в гости к «Ростову». Встреча запланирована на 21 апреля.