Чернов: «Мне нравится Слишкович»

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, с каким тренером ему было бы комфортнее работать – с россиянином или с иностранцем.

«Не знаю, но мне нравится Владимир Слишкович, который сейчас тренирует. Я надеюсь, что у него всё получится. А вперёд загадывать не хочу», - цитирует Чернова «Чемпионат».

Напомним, что Владимир Слишкович принял «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля. В среду в первой игре без испанца «красно-белые» сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и вылетели в нижнюю часть турнирной сетки Кубка России (1:2 по сумме двух встреч).

Теперь Слишкович готовит «Спартак» к гостевому матчу Премьер-лиги против «Ростова». Команды сыграют в воскресенье, 21 апреля.