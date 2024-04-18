Дркушич попытался сравнить матчи против сборной Португалии и «Спартака»

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич поделился мнением о том, с кем было сложнее играть — против сборной Португалии или «Спартака».

Напомним, в матче 24-го тура РПЛ «Сочи» одолел «Спартак» со счётом 1:0.

«Не могу сказать, против Португалии я провёл на поле не так много минут. Но со «Спартаком» была очень тяжёлая игра», — цитирует Дркушича «Спорт-Экспресс».

Также футболист отметил богатую историю московского клуба, назвав «Спартак» хорошей командой.

За семь туров до конца текущего сезона «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице. Сочинцы же идут 16-ми, отставая от «красно-белых» на 17 очков.