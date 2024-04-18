Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче «Спартака» с «Зенитом» и изменениях в игре «красно-белых» после ухода Гильермо Абаскаля.

- Какие впечатления оставила вчерашняя игра с «Зенитом»?

- «Зенит» сильнее. У него поставлена игра. «Спартак» правильно построил игру, не раскрывался, действовал от обороны, вторым номером. Видно, что ребята вышли играть на результат и смотрелись достойно. Они не уступили «Зениту» при полном стадионе. А победить было сложно такого соперника. «Зенит» устраивала эта ничья. В конце матча хозяева и не стремились победить. Просто держали мяч. Они решали задачу по выходу в следующий этап турнира. А гости действовали мобильно, с самоотдачей. Тренер с задачей справился. Ребята за него сражались. Он верно производил замены. К нему нет никаких претензий. И удача была на его стороне.

- Удача в чем?

- В том, что «Спартак» не пропустил. Моментов у «Зенита» было достаточно, но выручал Максименко. То, что ребята бились за результат, дорогого стоит. В команде появился дух. После того состояния, в котором она пребывала после встречи с «Сочи», я думал, что в Питере возможен разгром. Потому что собрать команду не так просто. Но Слишковичу удалось это сделать.

- Вы считаете, что футболисты «Спартака» положительно восприняли увольнение Абаскаля?

- Да. Команда вышла и билась за свою честь. Хотела показать игру. Все ей предрекали разгром после «Сочи». Но никто не ожидал, что «красно-белые» покажут достойную игру. А когда ребята бьются, удача им благоволит.

- После долгого перерыва на поле вышел Джикия. Теперь он будет чаще играть?

- Конечно. Просто Абаскаль не понимал, что можно играть в три защитника. А Слишкович это понял. Во втором тайме он выпустил третьего центрального защитника и правильно сделал. В Питере многие клубы так играют. Это давно надо было делать. Но Абаскаль упрямый. А Слишкович перестроил игру команды, выпустил третьего центрального защитника, поменял тактику. При счете 0:0 это был риск, но он на это пошел. И ребята сыграли нормально.

- Любопытно, что «Зенит» провел со «Спартаком» четыре матча, из которых два раза выиграл в Москве, а на своем поле не победил ни разу. С чем это можно связать?

- Это просто стечение обстоятельств. Моменты вчера у «Зенита» были. Если бы не удачная игра Максименко, все могло быть по-другому. Правильно Сашу признали лучшим игроком матча. Он вытащил эту встречу. «Зенит» должен был победить, если судить по моментам и по игре. Он владел инициативой и мячом.

- Слишковича стоит оставить до конца сезона, или уже в этом чемпионате нужно назначить нового главного тренера?

- Он должен доработать. Матчи предстоят очень серьезные, и со всеми надо играть в полную силу. Еще и Кубок с «Динамо» впереди. Может, «Спартак» еще встретится в финале с «Зенитом». Все может быть. Если ребята будут так выкладываться и сражаться, игра пойдет.

- Слишкович заявил, что «Спартак» обязательно встретится в финале с «Зенитом». Верите в это?

- Это сказано на эмоциях. Он был доволен, что не проиграл в Питере.

- Под его руководством «Спартак» не проигрывает и не пропускает мячи. Почему так получается? Это из-за смены тактики?

- Он поменял тактику только в конце матча, когда выпустил Джикию. А так он играл по той же схеме, что и Абаскаль. Это удача и мотивация футболистов. Он сумел найти с ними контакт. Это положительный момент. Матч в Питере показал, что Слишкович в теме, он разбирается, умеет перестраивать игру и настраивать команду, которая бьется.

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Елена Григорьевская