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Игрок «Сочи» Кордова: «Спартак» — великая команда, но мы заслужили победу»

18 Апреля 2024 • 15:32 Комментировать
Сочи
...
Урал
21.04 18:15

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

Венесуэлец назвал «красно-белых» великой командой, которую в «Сочи» все уважают. При этом Кордова отметил, что южане заслужили добиться победы.

«Это великая команда, с большой историей в России. Мы очень их уважаем, но в очном матче, думаю, мы заслужили победу», — цитирует Кордову «Спорт-Экспресс».

Напомним, после 23 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков. В текущем розыгрыше командам осталось провести по семь встреч.  

Следующий матч южан запланирован на 21 апреля против «Урала». Начало — в 18:15 по московскому времени.  

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СОЧИ УРАЛ
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