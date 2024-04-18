Заварзин: «Спартак» должен поставить Федуну памятник при жизни»

Известный функционер Юрий Заварзин, работавший в «Спартаке», поделился комментарием о работе бывшего президента столичного клуба Леонида Федуна.

«Федун — прекрасный администратор. За него говорит то, что он за 20 лет успел построить стадион, базу, сумасшедшую инфраструктуру. За это «Спартак» должен поставить ему памятник при жизни», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

При этом специалист заявил, что как футбольный функционер Федун не очень хорош, ведь при нем «Спартак» выиграл всего один чемпионский титул.

На данный момент «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В копилке столичного клуба 35 набранных очков.

21 апреля команда Владимира Слишковича встретится на выезде с «Ростовом» в рамках 25-го тура чемпионата России, начало — в 20:30 по мск.