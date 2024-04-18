Назначены судьи на матч «Ростов» - «Спартак»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи 25-го тура Премьер-лиги. Пожалуй, самой интересной в ближайшем туре будет игра между «Ростовом» и «Спартаком», которая пройдёт в воскресенье, 21 апреля. В поле на этом матче будет работать бригада Владимира Москалёва.

В случае необходимости Москалёв будет получать информацию от Василия Казарцева (ВАР), которому будет помогать Сергей Цыганок (АВАР).

Ознакомиться с остальными судейскими назначениями на ближайшие матчи российского чемпионата можно в публикации РФС ниже.