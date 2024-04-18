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КДК не смог наказать Самедова и отправил дело в комитет по этике

18 Апреля 2024 • 15:16 Комментировать
Факел
0:1
Ростов

Делом Александра Самедова, оскорблявшего одного из арбитров матча «Факел» - «Ростов», займётся комитет по этике РФС, поскольку Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) не может применить к нему никаких санкций.

«Самедов по регламенту не является субъектом рассмотрения КДК, но это официальное лицо клуба. Поэтому мы направили письмо на имя президента РФС, чтобы дело было передано в комитет по этике», - приводит «РИА Новости» слова главы КДК Артура Григорьянца.

Отметим, что объектом нападок Самедова стал боковой арбитр Александр Большаков. Сам чемпион России в составе «Спартака» в настоящее время занимает должность селекционера воронежского клуба.

Сама встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ростова». После игры многие представители хозяев жаловались на судейство.

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