«Спартак» наказали

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел нарушения регламента со стороны «Спартака». После игры против «Сочи» игроки не пришли через микст-зону с журналистами. Кроме того, «красно-белые» задержались в раздевалке перед вторым таймом.

КДК РФС оштрафовал «Спартак» суммарно на 120 тысяч рублей: на 100 тысяч за отсутствие интервью и на 20 тысяч за задержку с выходом на поле.

«Спартак» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Владимира Слишковича проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Ростова» на поле соперника.