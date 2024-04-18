Защитник «Локомотива» Илья Самошников продлил трудовой договор с клубом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «железнодорожников». Новый контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до мая 2027 года.

«Илья, поздравляем с продлением и желаем новых достижений», — написала пресс-служба «красно-зеленых».

Напомним, Самошников защищает цвета «Локомотива» с лета прошлого года. В нынешней кампании 26-летний защитник принял участие в 28 встречах с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором двух результативных передач.

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 23 встречах.