Наумов: «Я не думаю, что такой Дзюба – спасение для «Локомотива»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что нападающий Артём Дзюба уже не является одним из лидеров команды. Напомним, 35-летний форвард выступает за «железнодорожников» с февраля 2023 года, когда перебрался на правах свободного агента.

«Я не думаю, что такой Дзюба – спасение для «Локомотива». Он очень помог весной, но сегодня из него помощник не очень хороший», – цитирует Наумова Vprognoze.

Дзюба в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги отметился 4 голами и 3 результативными передачами в 19 матчах. Ближайшим летом у нападающего истекает контракт с «железнодорожниками».