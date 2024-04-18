Билялетдинов — о будущем Дзюбы: «Артём — это атакующий потенциал «Локомотива», его можно сохранить»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о будущем нападающего московской команды Артёма Дзюбы.

Напомним, действующее соглашение 35-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитано до конца июня текущего года.

По мнению Билялетдинова, при подписании нового контракта с футболистом нужно смотреть не на его возраст, а на то, в каких физических кондициях он находится на сегодняшний день.

«Опыт никуда не денется. Нужно смотреть на физические показатели футболиста, мотивацию. Дзюба — это атакующий потенциал «Локомотива», его можно сохранить», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.