Деменко отметил изменения в игре «Спартака» после ухода Абаскаля

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче «Спартака» с «Зенитом» и изменениях в игре «красно-белых» после ухода Г ильермо Абаскаля.

- Какие впечатления оставила вчерашняя игра с «Зенитом»?

- Видно, что у команды есть тактические изменения. Большую часть времени гости играли по схеме 4-4-2. Понятно, что очень хорошо сыграл Максименко, но все равно я заметил некую стабильность в игре «Спартаке». Учитывая то, что с «Зенитом» играли на выезде, москвичи оставили хорошее впечатление после всех неурядиц, которые были у команды.

- Что-то новое увидели в игре команды, помимо схемы?

- Все-таки схема больше бросилась в глаза, потому что Абаскаль играл в три защитника. Думаю, что сейчас это самая оптимальная схема для «Спартака». Понятно, что питерцы выглядели чуть лучше, но мы видим, что это была совсем другая команда.

- Есть мнение, что матч получился скучным. У вас были большие ожидания от этой игры?

- Мне тоже так показалось. Возможно потому, что не было забитых мячей. Поэтому в матче не было интриги. С другой стороны, игра все равно держала в напряжении. Казалось, еще немного, и голы мы увидим.

- После долгого перерыва на поле вышел Джикия. Теперь он будет чаще играть?

- Мне кажется, да. Сейчас ему дают немного игрового времени, чтобы он адаптировался. Все-таки футболист долго не играл. При этом, он вышел довольно уверенно. Видно, что он все равно находится в хорошей форме.

- Любопытно, что в этом сезоне «Зенит» провел со «Спартаком» четыре матча, из которых два раза выиграл в Москве, а на своем поле не победил ни разу. С чем это можно связать?

- Многие ребята писали, что хотят обыграть «Зенит» именно в Питере, чтобы доказать, что они это могут. Но на сегодняшний момент «Зенит» выглядит лучше, и состав там подобран более интересный. Хотя это вопрос времени. Если «красно-белые» смогут преобразиться, то они станут довольно серьезным соперником для любого клуба.

- Слишковича стоит оставить до конца сезона, или уже в этом чемпионате нужно назначить нового главного тренера?

- Думаю, стоит оставить. Не нужно сейчас искать кого-то, ни в коем случае. Надо довериться этому наставнику, а уже летом принимать окончательное решение.

- Вообще, какое-то мнение об этом специалисте сложилось? Под его руководством «Спартак» не проигрывает и не пропускает мячи.

- Я знаю, что он раньше не всегда был согласен с Абаскалем по поводу схемы игры. Считаю, что как тренер он уже доказывает, что был прав. Его схема все равно лучше, чем та, которую мы видели у Абаскаля.

- То есть мы теперь увидим какой-то новый «Спартак»?

- Да. Все-таки он лучше видит качества футболистов, чем Абаскаль. Игроки демонстрируют это на поле. Надо развивать эту стратегию. Она может принести результат. После всех скандалов, которые были, надо выводить команду из кризиса.

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Елена Григорьевская