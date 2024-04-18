Карраскаль: «У «Динамо» ещё остаются шансы выиграть РПЛ»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

Футболист заявил, что поражения в трех последних матчах РПЛ были обидными, но они никак не надломили команду.

— У нас еще остаются шансы выиграть РПЛ, а также мы боремся за Кубок России, — приводит слова Карраскаля «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три голевых паса.

После 23 игр «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 37 баллов. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять очков.