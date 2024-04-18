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Тренер «Рубина» Рахимов дисквалифицирован

18 Апреля 2024 • 14:54 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
20.04 14:00

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Как известно, в перерыве недавнего матча РПЛ против «Крыльев Советов» Рахимов получил красную карточку. Выяснилось, что рулевой «Рубина» оскорблял представителя тренерского штаба команды-соперника.

КДК РФС дисквалифицировал Рахимова на два матча (на один из них – условно с испытательным сроком в год).

Таким образом, Рашид Рахимов не будет присутствовать в технической зоне на ближайшем матче против «Локомотива». Игра пройдёт в субботу, 20 апреля.

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