Тренер «Рубина» Рахимов дисквалифицирован

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Как известно, в перерыве недавнего матча РПЛ против «Крыльев Советов» Рахимов получил красную карточку. Выяснилось, что рулевой «Рубина» оскорблял представителя тренерского штаба команды-соперника.

КДК РФС дисквалифицировал Рахимова на два матча (на один из них – условно с испытательным сроком в год).

Таким образом, Рашид Рахимов не будет присутствовать в технической зоне на ближайшем матче против «Локомотива». Игра пройдёт в субботу, 20 апреля.