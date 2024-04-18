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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Не каждый может стать тренером, им надо родиться»

18 Апреля 2024 • 14:53 Комментировать

Система подготовки тренерских кадров в России должна быть пересмотрена, считает бывший полузащитник «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров. По его мнению, центры для подготовки специалистов должны иметь по всей стране, а не только в столице.

«Школы должны быть во всех крупных городах. Почему только в Москве считают, что могут обучать тренеров? Ещё важно понимать - не каждый может стать тренеров. Им надо родиться», - приводит слова Быстрова «Чемпионат».

Напомним, что ранее о начале своего обучения на тренера объявил Александр Мостовой. До этого знаменитый в прошлом спартаковец и экс-футболист «Сельты» часто жаловался на то, что клубы РПЛ не зовут его работать, хотя он как минимум не хуже целого ряда иностранных специалистов.

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