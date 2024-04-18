Жуков: «Деятельность Абаскаля привела к полному разладу в «Спартаке»

Почётный президент Олимпийского комитета России и поклонник «Спартака» Александр Жуков высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с должности наставника столичного клуба.

«Надо было раньше убирать Абаскаля, перед зимней паузой. Но уж лучше поздно, чем никогда. Его деятельность привела к полному разладу», — приводит слова Жукова «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, Владимир Слишкович является временным тренером «Спартака», пока руководство не найдет подходящего специалиста.

«Спартак» занимает седьмое место в Российской премьер-лиге, имея на своем счету 35 зачетных баллов после 23 встреч.