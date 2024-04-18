Песьяков рассказал, как относится к увеличению ворот

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о возможном расширении площади ворот.

Напомним, ранее с такой идеей выступил бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон.

«Отрицательно отношусь к изменениям размера ворот. И так в футболе делают все для того, чтобы забивалось больше. Та же линия офсайда», — цитирует Песьякова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Песьяков провел 23 матча в футболке «Ростова», пропустил 32 мяча и семь раз смог сохранить свои ворота «сухими».

В воскресенье, 21 апреля, «Ростов» встретится у себя дома со «Спартаком» в рамках 25-го тура чемпионата России. Старт поединка должен состояться в 20:30 по столичному времени.

Песьяков выступил против VAR