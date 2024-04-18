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Карраскаль: «Очень рад, что удалось забить «Оренбургу»

18 Апреля 2024 • 14:36 Комментировать
Оренбург
2:4
Динамо Москва

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о победе над «Оренбургом» (4:2) в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов).

Напомним, в прошедшей игре Карраскаль отметился забитым голом и одной результативной передачей.

«Очень рад, что удалось одержать такую победу и пройти дальше. Все ребята работали: и те, кто вышли в стартовом составе и вышли на замену. И очень рад, что удалось самому забить», — цитирует Карраскаля «Спорт-Экспресс».

В следующем этапе Кубка России «Динамо» встретится со «Спартаком». Матч между двумя московским командами состоится уже через две недели.

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