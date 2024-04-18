Песьяков выступил против VAR

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос, что бы убрал из действующих футбольных правил.

«Отменил бы VAR. Ну или из VAR оставил бы только линию офсайда, остальное на усмотрение арбитра», — приводит слова Песьякова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 35-летний Песьяков сыграл в 23 матчах с учетом всех турниров и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 24 туров «Ростов» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 34 очка.

21 апреля «Ростов» примет на своем поле «Спартак» в 25-м туре РПЛ. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск.