У Дзюбы отреагировали на последние слухи

Леонид Гольдман, представляющий нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, отреагировал на информацию из прессы.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» принял решение «сливать» Дзюбу, чей контракт истекает летом.

По словам Гольдмана, Дзюба активно тренируется и хочет помочь команде в оставшихся играх сезона 2023/2024. Никаких проблем в клубе у 35-летнего футболиста нет.

«У Артёма прекрасные отношения и с партнёрами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет. Артём – один из лидеров «Локомотива»: и на поле, и в раздевалке. Все последние слухи в СМИ – выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом», - цитирует Гольдмана Sport24.

Гольдман также отметил, что Дзюба имеет хорошую статистику в матчах за «Локомотив». Представитель опытного футболиста призвал не выдумывать новости о нём.

Добавим, что ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 20 апреля, - против «Рубина» на выезде. Сейчас москвичи занимают пятое место в турнирной таблице.

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