Денисов — о Слишковиче: «В «Спартаке» произошли некоторые изменения»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об игре под руководством Владимира Слишковича, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Гильермо Абаскаля.

По словам Денисова, Слишкович уже успел внести ряд изменений в игру команды.

«Было не так много времени у него, произошли некоторые изменения. Как получится, покажет дистанция», — цитирует Денисова «РБ Спорт».

Напомним, в 23 турах РПЛ «Спартак» набрал 35 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 21 апреля против «Ростова». Начало — в 20:30 по московскому времени.