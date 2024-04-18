Мацуев: «Черчесов — спартаковец, а спартаковцы бывшими не бывают»

Известный пианист и поклонник «Спартака» Денис Мацуев рассказал, какого тренера хотел бы видеть на посту наставника столичного клуба.

«Мое мнение — это Станислав Черчесов. Не скрываю это и всегда об этом говорю. Он свободен и в отличной форме. Он — спартаковец, а спартаковцы бывшими не бывают», — приводит слова Мацуева «Спорт-Экспресс».

Мацуев считает, что сейчас руководству нужно сделать правильный выбор, ведь иностранцы в команде не приживаются.

Напомним, ранее «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с должности главного тренера, назначив исполняющим обязанности наставника Владимира Слишковича.