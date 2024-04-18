Мацуев: «Спартак» «отскочил» в матче с «Зенитом»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался об ответном матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «красно-белые» сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

По мнению Мацуева, «красно-белые» выступили неубедительно и вполне могли проиграть.

«К сожалению, а может быть, к счастью не видел игру, потому что был на сцене. Но по нарезке, которую смотрел в интернете, не увидел ни одного атакующего действия «Спартака». Понятно, что «отскочили», — приводит слова Мацуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, после поражения от «Зенита» «Спартак» продолжит борьбу за Кубок России в Пути регионов, где через две недели встретится с «Динамо».