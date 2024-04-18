Филипенко: «Ганчаренко — мой футбольный отец»

Защитник «Урала» Егор Филипенко высказался об игре под руководством главного тренера екатеринбургской команды Виктора Ганчаренко.

Напомним, до «Урала» Филипенко успел поработать с Ганчаренко в БАТЭ. Футболист признался, что после завершения игровой карьеры он хотел бы войти в тренерский штаб своего учителя.

«Он в какой-то степени мой футбольный отец. Но хотеть — это одно, а реалии — совсем другое. Я не задумывался над тем, чем буду занимать после завершения карьеры», — приводит слова Филипенко «Спорт-Экспресс».

После 23 туров РПЛ «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, сумев набрать 23 очка. За семь матчей до конца сезона отрыв команды Ганчаренко от зоны вылета составляет три балла.