Силкин — о будущем Смолова в «Динамо»: «Опытный игрок никогда не будет лишним»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о будущем нападающего «бело-голубых» Фёдора Смолова.

Напомним, действующий контракт 34-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до середины нынешнего года.

По мнению Силкина, судьбу Смолова должен решить главный тренер команды Марцел Личка.

«Это нужно спросить у Лички, рассчитывает ли он на него. Опытный игрок никогда не будет лишним, главное, чтобы он был в помощь команде. Смолов не молодой, но что-то ещё он может», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 28 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.