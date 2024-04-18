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Силкин — о будущем Смолова в «Динамо»: «Опытный игрок никогда не будет лишним»

18 Апреля 2024 • 13:45 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
21.04 14:00

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о будущем нападающего «бело-голубых» Фёдора Смолова.

Напомним, действующий контракт 34-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до середины нынешнего года.

По мнению Силкина, судьбу Смолова должен решить главный тренер команды Марцел Личка.

«Это нужно спросить у Лички, рассчитывает ли он на него. Опытный игрок никогда не будет лишним, главное, чтобы он был в помощь команде. Смолов не молодой, но что-то ещё он может», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 28 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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