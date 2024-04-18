Бышовец: «Есть оптимизм в том, что «Спартак» выступит приемлемо в концовке сезона»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением об ответной игре 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

По мнению Бышовца, прошедшая игра внушила надежду на то, что «красно-белым» удастся хорошо провести концовку текущего сезона.

«Футболисты «красно-белых» почувствовали ответственность из-за смены тренера. Есть определённый оптимизм в том, что «Спартак» выступит вполне приемлемо в концовке сезона», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, после 23 туров РПЛ «Спартак», набравший 35 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем же раунде Кубка России «красно-белые» померятся силами с московским «Динамо».