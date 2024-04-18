«Ростов» весной выглядит великолепно» — Смородская

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре «Ростова» под руководством Валерия Карпина во второй части сезона.

«Ростов» весной выглядит великолепно. Команда хорошо подготовлена физически и тактически, способна обыграть любого. Карпин — умный тренер», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

Функционер отметила, что «Ростов» Карпина именно играет в футбол, а не пытается просто затолкать мяч и отбиваться.

По итогам 23 сыгранных матчей «желто-синие» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 34 набранных очка.