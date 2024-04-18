Салихова: «Спартаку» повезло, что есть Слишкович, а то тренировал бы Эшуорт»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о назначении Владимира Слишковича исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» после отставки испанца Гильермо Абаскаля.

«Слишковичу удачи и полной концентрации на команде. Ещё повезло, что в критический момент есть он, кто исполняет обязанности главного тренера. А так бы Эшуорта попросили потренировать», — цитирует Салихову «Чемпионат».

Напомним, вчера, 17 апреля, «красно-белые» сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в ответной игре 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), уступив «сине-бело-голубым» по сумме двух встреч (1:2).

Теперь «Спартак» продолжит борьбу за титул в Пути регионов, где ему будет противостоять «Динамо».