Ледяхов: «Промес образовывал атаку «Спартака»

Отсутствие Квинси Промеса сильно обедняет атакующий потенциал московского «Спартака», считает бывший полузащитник «красно-белых» Игорь Ледяхов.

«Промес - знаковая фигура, и он образовывал атаку команды. Когда его нет, есть определённые проблемы», - цитирует Ледяхова «Чемпионат».

В настоящее время Квинси находится в тюрьме в ОАЭ. Туда он попал после того, как скрылся с места ДТП во время сборов «Спартака». Ситуацией воспользовались власти Нидерландов, которые потребовали экстрадировать футболиста на родину, где судом в отношении него вынесены приговоры по двум уголовным делам. Однако, по информации СМИ, с аналогичным требованием обратилась и Россия, где он обвиняется в неуплате налогов.

«Спартак» перестал платить игроку зарплату до окончания разбирательств.