«Спартак» опубликовал заявление в честь дня рождения

В четверг, 18 апреля, день рождения отмечает московский «Спартак». «Красно-белым» исполнилось 102 года. В честь праздника пресс-служба столичного клуба выступила с заявлением.

«Желаем крепкого здоровья и долголетия нашим ветеранам. Ждём новых побед от футболистов, пришедших им на смену. Гордимся миллионами верных спартаковских болельщиков! С днём рождения, «Спартак», - говорится в публикации московского клуба.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Спартак» с 35 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок «народная команда» проведет с «Ростовом» на выезде.