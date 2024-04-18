РПЛ поздравила «Динамо»

Пресс-служба РПЛ посредством телеграм-канала поздравила московское «Динамо» с днем рождения. Сегодня, 18 апреля, футбольному клубу исполнился 101 год.

«101 год исполняется спортивному обществу «Динамо» и одноимённому футбольному клубу. Поздравляем всех с годовщиной, желаем спортивных успехов и огненного футбола», - гласит сообщение пресс-службы Премьер-лиги.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Динамо» набрало 38 баллов после 23 поединков. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от идущего вторым «Краснодара» на пять очков.