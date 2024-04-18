«Спартак» - болельщикам: «Желаем красивого футбола и ярких побед»

Московский «Спартак» отмечает 102-летие клуба. Пресс-служба «красно-белых» поздравила болельщиков с праздником посредством социальных сетей.
«102-й день рождения сегодня празднует футбольный клуб «Спартак»! От всей души поздравляем красно-белых с этой памятной датой, желаем красивого футбола и ярких побед!» - говорится в публикации столичного клуба.
Напомним, что 14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. После 23 матчей столичный клуб набрал 35 баллов и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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