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Игрок «Ростова» Комаров — о голе в ворота «Урала»: «Удивился, что попал»

18 Апреля 2024 • 12:10 Комментировать
Урал
1:3
Ростов

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров высказался о своём голе в ворота «Урала» в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов), который завершился победой южан со счётом 3:1.

Комаров признался, что забитый мяч удивил его самого, так как после передачи Андрея Ланговича он изначально хотел отдать мяч Николаю Комличенко.

«Сначала я поднимал голову, искал Комличенко, чтобы сделать подачу, но кто‑то крикнул: «Сам!» Я ударил и попал, удивился, что получилось», — цитирует Комарова «Матч ТВ».

Отметим, что благодаря этой победе «Ростов» вышел в следующий этап Кубка России, где встретится с калининградской «Балтикой». Эта игра состоится через две недели на домашней арене южан.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Иван Комаров

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