В «Оренбурге» рассказали о сроках восстановления Адамова

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о сроках восстановления защитника Арсена Адамова.

Спортивный функционер отметил, что травму, которую футболист получил в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» (3:1), оказалась несерьезной.

«Сроки восстановления Адамова? Трудно сказать, врачи во вторник сказали – до 10 дней», - приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Напомним, что «Оренбург» за семь туров до конца сезона занимает 12-е место в турнирной таблице.