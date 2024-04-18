Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» рассказали о сроках восстановления Адамова

18 Апреля 2024 • 11:56 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
21.04 16:15

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о сроках восстановления защитника Арсена Адамова.

Спортивный функционер отметил, что травму, которую футболист получил в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» (3:1), оказалась несерьезной.

«Сроки восстановления Адамова? Трудно сказать, врачи во вторник сказали – до 10 дней», - приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Напомним, что «Оренбург» за семь туров до конца сезона занимает 12-е место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Василий Еремякин Арсен Адамов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Апреля
11:56
В «Оренбурге» рассказали о сроках восстановления Адамова
10:55
Аршавин: «Нино и Эракович «хавали» Соболева»
17 Апреля
14:22
Агент Башича: «Обсужу с «Оренбургом» будущее Ивана после окончания сезона»
10:28
Тимощук — о большом количестве бразильцев в «Зените»: «Мы действуем в рамках правил»
16 Апреля
18:05
Кравцов рассказал, что ему нужно сделать для возвращения в «Зенит»
16:18
Обухов: «Думаю, сезон для меня закончен»
12:38
Андрей Мостовой не исключил, что может покинуть «Зенит» летом
11:31
Кассьерра: «Мы не смотрим в турнирную таблицу»
15 Апреля
16:45
Андреев: «Выкуп Адамова? У нас вся команда пять миллионов стоит»
16:42
Корчагин: Не думал, что у Погребняка так удачно сложится карьера
15:27
Агент Михайлова высказался о будущем футболиста
14:47
«Это бред» - тренер «Зенита» призвал не короновать команду раньше времени
12:21
Андрей Мостовой заявил, что рано говорить о чемпионстве «Зенита»
12:04
Тимощук: «Зенит» — флагман российского футбола»
10:40
Кассьерра: «Игроки «Зенита» никогда не опускают руки»
14 Апреля
15:41
Мельников: «В России есть только одна команда, достойная золота» 1
13:25
Агент Гарсия: «Педро останется в «Зените» на следующий сезон»
10:38
Орлов: «Даже без Вендела «Зенит» переиграл «Краснодар» в центре поля»
09:47
Радимов: «Зенит» заставил «Краснодар» прижаться к воротам»
09:15
Андрей Мостовой: «Краснодар» не удивил»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
Вице-президент КХЛ рассказал, кого будет поддерживать в финале Кубка Гагарина Бывший игрок «Локомотива» назвал стиль команды тотальным Бывший главный тренер сборной России сравнил составы «Локомотива» и «Металлурга» Канарейкин назвал сильные стороны «Локомотива» Вице-президент КХЛ сравнил «Локомотив» и «Металлург» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» весной выглядит великолепно» — Смородская
13:20 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Спартаку» повезло, что есть Слишкович, а то тренировал бы Эшуорт»
13:15 · Кубок России
Пименов назвал Суперфиналистов Кубка России
12:45 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Промес образовывал атаку «Спартака»
12:41 · Кубок России
В «Оренбурге» оценили выступление в Кубке России в этом сезоне
12:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» опубликовал заявление в честь дня рождения
12:32 · Россия. Премьер-лига
РПЛ поздравила «Динамо»
12:29 · Кубок России
В «Оренбурге» высказались о поражении от «Динамо» в матче Кубка России
12:26 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - болельщикам: «Желаем красивого футбола и ярких побед»
12:15 · Кубок России
Лукас Вера высказался о поражении от «Динамо» в матче Кубка России
12:10 · Кубок России
Кавазашвили: «Ничья «Спартака» - заслуга Саши Максименко»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Комаров — о голе в ворота «Урала»: «Удивился, что попал»
11:56 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о сроках восстановления Адамова
11:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Несмотря на свой возраст, Костя является лидером «Динамо»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Мансини: «Трансфер в Россию? Летом мы посмотрим, будет ли интерес»
Все новости
Рекомендуем