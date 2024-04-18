Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тюкавина: «Несмотря на свой возраст, Костя является лидером «Динамо»

18 Апреля 2024 • 11:56 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
21.04 14:00

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игре 21-летнего футболиста в нынешнем сезоне.

По мнению Сафонова, несмотря на молодой возраст, Тюкавин показывает уверенную игру, являясь лидером «бело-голубых».

«Он лидер по натуре и является лидером команды, несмотря на свой возраст. Что касается оценок за сезон, есть смысл оценивать по его окончании. Он поставил план забить 15 и идёт к цели», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 30 матчей, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Сейчас трансферная стоимость игрока сборной России составляет 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Апреля
11:02
Личка рассказал, чего ему не хватает в России
10:29
Семшов: «Победа над «Оренбургом» встряхнёт «Динамо», Кубок завоевать реально»
10:15
Тюкавин: «Догнать «Зенит» будет трудно, но когда было легко?»
09:14
Личка: «Динамо» надо сосредоточиться на борьбе за третье место»
17 Апреля
16:49
Агент Масоэро оценил вероятность возвращения бывшего игрока «Пари НН» в Россию
16:27
Терёхин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
09:48
Агент Тюкавина: «Если бы Костя играл в «Зените», он бы 20 мячей забил»
16 Апреля
14:09
Силкин: «Динамо» свой шанс на чемпионство упустило»
10:19
Орлов: «Атакующие игроки «Динамо» плохо действуют в обороне»
15 Апреля
18:40
Силкин: «Какая Тюкавину Европа, вы о чём?»
16:54
Силкин считает, что сезон для «Динамо» закончен
15:24
Защитник «Динамо» Фернандес высказался о трёх поражениях подряд
11:50
Ткачук: «Не верил и не верю в чемпионство «Динамо»
14 Апреля
19:17
Гранат: Чемпионская гонка? «Динамо» бы за третье место не проиграть борьбу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
Вице-президент КХЛ рассказал, кого будет поддерживать в финале Кубка Гагарина Бывший игрок «Локомотива» назвал стиль команды тотальным Бывший главный тренер сборной России сравнил составы «Локомотива» и «Металлурга» Канарейкин назвал сильные стороны «Локомотива» Вице-президент КХЛ сравнил «Локомотив» и «Металлург» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» весной выглядит великолепно» — Смородская
13:20 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Спартаку» повезло, что есть Слишкович, а то тренировал бы Эшуорт»
13:15 · Кубок России
Пименов назвал Суперфиналистов Кубка России
12:45 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Промес образовывал атаку «Спартака»
12:41 · Кубок России
В «Оренбурге» оценили выступление в Кубке России в этом сезоне
12:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» опубликовал заявление в честь дня рождения
12:32 · Россия. Премьер-лига
РПЛ поздравила «Динамо»
12:29 · Кубок России
В «Оренбурге» высказались о поражении от «Динамо» в матче Кубка России
12:26 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - болельщикам: «Желаем красивого футбола и ярких побед»
12:15 · Кубок России
Лукас Вера высказался о поражении от «Динамо» в матче Кубка России
12:10 · Кубок России
Кавазашвили: «Ничья «Спартака» - заслуга Саши Максименко»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Комаров — о голе в ворота «Урала»: «Удивился, что попал»
11:56 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о сроках восстановления Адамова
11:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Несмотря на свой возраст, Костя является лидером «Динамо»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Мансини: «Трансфер в Россию? Летом мы посмотрим, будет ли интерес»
Все новости
Рекомендуем