Агент Тюкавина: «Несмотря на свой возраст, Костя является лидером «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игре 21-летнего футболиста в нынешнем сезоне.

По мнению Сафонова, несмотря на молодой возраст, Тюкавин показывает уверенную игру, являясь лидером «бело-голубых».

«Он лидер по натуре и является лидером команды, несмотря на свой возраст. Что касается оценок за сезон, есть смысл оценивать по его окончании. Он поставил план забить 15 и идёт к цели», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 30 матчей, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Сейчас трансферная стоимость игрока сборной России составляет 12 миллионов евро.