Нападающая Кайлан Уиллиамс в 2021 году перешла в московский «Локомотив», в составе которого стала чемпионкой России. Спустя два года американка оказалась в столичном «Динамо». Теперь Кайлан регулярно огорчает соперников «бело-голубых», выходя на поле в составе динамовцев. Кайлан любезно согласилась пообщаться с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру». С вопросами перевода помогла Дарья Петерсон.

- Кайлан, привет! Как протекает твоя жизнь в России?

- Привет! Мир меняется, всё вокруг находится в движении. В моей жизни всё относительно спокойно, но всё равно вокруг хватает неразберихи. Курс валюты, перелёты, путешествовать стало сложнее. Раньше я могла добраться до Нью-Йорка за девять часов, сейчас на это уходит в три раза больше времени. Несмотря на это, мне нравится в России. Всё, кроме зимы. Летом всё отлично, но зимой слишком морозно. Приходится надевать шапку, перчатки и несколько кофт сразу.

- Тебе не страшно?

- Нет. Я созваниваюсь с родственниками почти каждый день. Мы часто обсуждаем новости. Знаете, раньше я жила в Израиле. Еще когда я туда переехала, обстановка была накаленной, а сейчас и вовсе - сами знаете, что происходит. Да, новости в последнее время изматывают, но в такие моменты я ещё больше стараюсь держаться вместе с семьёй. Звоню по видео и показываю, что со мной всё в порядке.

- Ты не стесняешься рассказывать людям в России, что у тебя американское гражданство?

- Конечно, нет. К тому же, люди не реагируют на мой паспорт - они реагируют на мой цвет кожи. К сожалению, расисты есть везде, во всех странах, я периодически сталкивалась с ними на протяжении всей жизни. К счастью, с каждым годом подобных предубеждений становится всё меньше. Что касается паспорта... Одноклубницы часто просят его показать. Им интересно, как выглядят страницы.

- Что в США, в частности в твоей родной Индиане, говорят о России?

- Некоторые люди беспокоятся обо мне. Что я им отвечаю? Говорю, что здесь безопасно и что через некоторое время я рано или поздно всё равно вернусь домой. Например, моя мама получает информацию из интернета и всегда уточняет у меня, написана ли там правда. Кому-то интересно узнать о России что-то новое, кто-то просто смотрит телевизор и обсуждает чужие проблемы. Всё, как и везде.

- В Москве в массе своей понимают английский? Или тебе пришлось начать учить русский?

- Через полгода после переезда в Москву я начала учить русский язык. Не скрою, у меня часто возникают трудности с коммуникацией с местным населением. В первый год жизни я практически ничего не понимала, сейчас мои знания в русском языке улучшились. Сейчас я без проблем понимаю своих одноклубников, могу переводить слова и несложные предложения. Мы с Фау часто используем переводчик, но всё равно я уже понимаю больше одного процента (смеётся).

- То есть языковой барьере преодолён?

- Сейчас, когда я стала понимать русский, так можно сказать. Но раньше было сложно. Если кто-то употребляет в своей речи сложное слово, я прошу подобрать более простой аналог.

- У тебя нет ощущения, что россияне не знают английский язык?

- Большая часть населения знает простые слова и выражения. «Привет» и «как дела?» может сказать почти каждый, но дальше возникают трудности. Еще многие знают ругательства (смеется).

- Не секрет, что ты тесно связана с медициной, в США ты изучала нейронауки. Ты допускаешь, что через некоторое время мы увидим тебя за партой в условном Сеченовском университете?

- Мой знакомый учился в Москве медицине, но сейчас он переехал в другую страну. Я думала над поступлением в ВУЗ, но это ведь надолго... Как минимум на пять-шесть, а дальше надо будет снова продолжать обучение. Я периодически читаю образовательные книги, чтобы поддерживать свою интеллектуальную форму. Наверное, скоро я поступлю в университет, но не думаю, что это произойдёт в России.

Реклама

- Почему так?

- Это сложно объяснить. При поступлении важно учитывать, где ты будешь работать после его окончания. Возможно, в США мне придется долго переучиваться и подтверждать квалификацию, хотя... Посмотрим, всё может произойти. В любом случае я хочу пойти по медицинской стезе.

- То есть мы можем не увидеть тебя в спорте через несколько лет?

- Нельзя ведь играть в футбол вечно. Лично я не верю, что через десять лет буду играть в футбол. Хотя, кто знает, что произойдет через десять лет. Поживём - увидим.

- Можно стать тренером.

- Я не думаю, что эта деятельность подойдёт мне. Но опять же - произойти может всё!

- Перейдём к традиционному блицу. Продолжи, пожалуйста, фразу. Сейчас женский футбол в России…

- Растёт.

- Тройка лучших женских нападающих за всю историю игры?

- Алекс Морган и Марта.

- А мужских?

Реклама

- Лионель Месси, Ромелу Лукаку, Джуд Белингем, но он не совсем нападающий. Точно не Роналду, хотя он хорош. Давайте ещё назову Эрлинга Холанна.

- Месси или Роналду?

- Месси.

- Наука или спорт?

- Сложно. Пусть будет спорт.

- США - футбольная страна?

- Пока нет.

- Россия - футбольная страна?

- Сложно. Наверное, пока нет. Но уже на пути к этому.