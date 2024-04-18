Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Россия на пути к тому, чтобы стать футбольной страной»: Американская нападающая «Динамо» Кайлан – о США, работе в медицине и жизни в Израиле эксклюзив

18 Апреля 2024 • 12:00 Комментировать (1)

Нападающая Кайлан Уиллиамс в 2021 году перешла в московский «Локомотив», в составе которого стала чемпионкой России. Спустя два года американка оказалась в столичном «Динамо». Теперь Кайлан регулярно огорчает соперников «бело-голубых», выходя на поле в составе динамовцев. Кайлан любезно согласилась пообщаться с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру». С вопросами перевода помогла Дарья Петерсон.

- Кайлан, привет! Как протекает твоя жизнь в России?

- Привет! Мир меняется, всё вокруг находится в движении. В моей жизни всё относительно спокойно, но всё равно вокруг хватает неразберихи. Курс валюты, перелёты, путешествовать стало сложнее. Раньше я могла добраться до Нью-Йорка за девять часов, сейчас на это уходит в три раза больше времени. Несмотря на это, мне нравится в России. Всё, кроме зимы. Летом всё отлично, но зимой слишком морозно. Приходится надевать шапку, перчатки и несколько кофт сразу.

- Тебе не страшно?

- Нет. Я созваниваюсь с родственниками почти каждый день. Мы часто обсуждаем новости. Знаете, раньше я жила в Израиле. Еще когда я туда переехала, обстановка была накаленной, а сейчас и вовсе - сами знаете, что происходит. Да, новости в последнее время изматывают, но в такие моменты я ещё больше стараюсь держаться вместе с семьёй. Звоню по видео и показываю, что со мной всё в порядке.

- Ты не стесняешься рассказывать людям в России, что у тебя американское гражданство?

- Конечно, нет. К тому же, люди не реагируют на мой паспорт - они реагируют на мой цвет кожи. К сожалению, расисты есть везде, во всех странах, я периодически сталкивалась с ними на протяжении всей жизни. К счастью, с каждым годом подобных предубеждений становится всё меньше. Что касается паспорта... Одноклубницы часто просят его показать. Им интересно, как выглядят страницы.

- Что в США, в частности в твоей родной Индиане, говорят о России?

- Некоторые люди беспокоятся обо мне. Что я им отвечаю? Говорю, что здесь безопасно и что через некоторое время я рано или поздно всё равно вернусь домой. Например, моя мама получает информацию из интернета и всегда уточняет у меня, написана ли там правда. Кому-то интересно узнать о России что-то новое, кто-то просто смотрит телевизор и обсуждает чужие проблемы. Всё, как и везде.

- В Москве в массе своей понимают английский? Или тебе пришлось начать учить русский?

- Через полгода после переезда в Москву я начала учить русский язык. Не скрою, у меня часто возникают трудности с коммуникацией с местным населением. В первый год жизни я практически ничего не понимала, сейчас мои знания в русском языке улучшились. Сейчас я без проблем понимаю своих одноклубников, могу переводить слова и несложные предложения. Мы с Фау часто используем переводчик, но всё равно я уже понимаю больше одного процента (смеётся).

 - То есть языковой барьере преодолён?

 - Сейчас, когда я стала понимать русский, так можно сказать. Но раньше было сложно. Если кто-то употребляет в своей речи сложное слово, я прошу подобрать более простой аналог.

- У тебя нет ощущения, что россияне не знают английский язык?

- Большая часть населения знает простые слова и выражения. «Привет» и «как дела?» может сказать почти каждый, но дальше возникают трудности. Еще многие знают ругательства (смеется).

- Не секрет, что ты тесно связана с медициной, в США ты изучала нейронауки. Ты допускаешь, что через некоторое время мы увидим тебя за партой в условном Сеченовском университете?

- Мой знакомый учился в Москве медицине, но сейчас он переехал в другую страну. Я думала над поступлением в ВУЗ, но это ведь надолго... Как минимум на пять-шесть, а дальше надо будет снова продолжать обучение. Я периодически читаю образовательные книги, чтобы поддерживать свою интеллектуальную форму. Наверное, скоро я поступлю в университет, но не думаю, что это произойдёт в России.

Реклама


- Почему так?

- Это сложно объяснить. При поступлении важно учитывать, где ты будешь работать после его окончания. Возможно, в США мне придется долго переучиваться и подтверждать квалификацию, хотя... Посмотрим, всё может произойти. В любом случае я хочу пойти по медицинской стезе.

- То есть мы можем не увидеть тебя в спорте через несколько лет?

- Нельзя ведь играть в футбол вечно. Лично я не верю, что через десять лет буду играть в футбол. Хотя, кто знает, что произойдет через десять лет. Поживём - увидим.

- Можно стать тренером.

- Я не думаю, что эта деятельность подойдёт мне. Но опять же - произойти может всё!

- Перейдём к традиционному блицу. Продолжи, пожалуйста, фразу. Сейчас женский футбол в России…

- Растёт.

- Тройка лучших женских нападающих за всю историю игры?

- Алекс Морган и Марта.

- А мужских?

Реклама


- Лионель Месси, Ромелу Лукаку, Джуд Белингем, но он не совсем нападающий. Точно не Роналду, хотя он хорош. Давайте ещё назову Эрлинга Холанна.

- Месси или Роналду?

- Месси.

- Наука или спорт?

- Сложно. Пусть будет спорт.

- США - футбольная страна?

- Пока нет.

- Россия - футбольная страна?

- Сложно. Наверное, пока нет. Но уже на пути к этому.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кайлан Уиллиамс
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
18 Апреля 2024 в 12:07
ай.. прачитал - зря уремя патратил.. фигня какая-та.. факто-с..
Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
Вице-президент КХЛ рассказал, кого будет поддерживать в финале Кубка Гагарина Бывший игрок «Локомотива» назвал стиль команды тотальным Бывший главный тренер сборной России сравнил составы «Локомотива» и «Металлурга» Канарейкин назвал сильные стороны «Локомотива» Вице-президент КХЛ сравнил «Локомотив» и «Металлург» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» весной выглядит великолепно» — Смородская
13:20 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Спартаку» повезло, что есть Слишкович, а то тренировал бы Эшуорт»
13:15 · Кубок России
Пименов назвал Суперфиналистов Кубка России
12:45 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Промес образовывал атаку «Спартака»
12:41 · Кубок России
В «Оренбурге» оценили выступление в Кубке России в этом сезоне
12:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» опубликовал заявление в честь дня рождения
12:32 · Россия. Премьер-лига
РПЛ поздравила «Динамо»
12:29 · Кубок России
В «Оренбурге» высказались о поражении от «Динамо» в матче Кубка России
12:26 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - болельщикам: «Желаем красивого футбола и ярких побед»
12:15 · Кубок России
Лукас Вера высказался о поражении от «Динамо» в матче Кубка России
12:10 · Кубок России
Кавазашвили: «Ничья «Спартака» - заслуга Саши Максименко»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Комаров — о голе в ворота «Урала»: «Удивился, что попал»
11:56 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о сроках восстановления Адамова
11:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Несмотря на свой возраст, Костя является лидером «Динамо»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Мансини: «Трансфер в Россию? Летом мы посмотрим, будет ли интерес»
Все новости
Рекомендуем