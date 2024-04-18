Агент Мансини: «Трансфер в Россию? Летом мы посмотрим, будет ли интерес»

Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, высказался о возможном переходе своего клиента в один из российских клубов.

Ранее Литтери рассказывал, что 27-летний аргентинец мог оказаться в «Краснодаре».

«Трансфер в Россию? Летом мы посмотрим, будет ли интерес. Из России мы общались только с «Краснодаром», но это было давно», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мансини провёл за «Панатинаикос» 43 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 3 миллиона евро.

Напомним, после 23 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».