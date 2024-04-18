Защитник «Спартака» Денисов высказался об уходе Абаскаля

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как в команде прощались с Гильермо Абаскалем, который был отправлен в отставку в минувшее воскресенье, 14 апреля.

«Вокруг «Спартака» всегда много слухов. Это всегда было, есть и будет. Мы встретились после его ухода и поблагодарили друг друга», - приводит слов Денисова «Матч ТВ».

Напомним, что временно исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен помощник испанского специалиста Владимир Слишкович, под руководством которого «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0 во втором матче 1/2 финал Пути РПЛ Кубка России.