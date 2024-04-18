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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Балтики» Маляров оценил положение клуба в турнирной таблице РПЛ

18 Апреля 2024 • 11:26 Комментировать
Балтика
...
Крылья Советов
20.04 16:30

Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров высказался о положении команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что у команды нет никаких вариантов, кроме как сделать все возможное, чтобы выбраться из зоны вылета.

«К тому же у нас тяжёлый календарь и в каждой игре нужна победа. Нам нужно как минимум брать очко в каждом матче», - приводит слова Малярова «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Сергея Игнашевича в минувшем туре разгромили «Ахмат» (7:1) и поднялись на 14-е место. В следующем туре они сыграют против «Крыльев Советов» на своем поле (20.04).

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кирилл Маляров

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