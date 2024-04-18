Агент Щетинина: «Поговорим об интересе топ-клубов РПЛ к Кириллу в конце сезона»

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина, рассказал, проявляют ли интерес к его клиенту топ-клубы РПЛ.

Напомним, весной 22-летний футболист провёл в РПЛ пять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

«Мы все очень довольны и радуемся игре Кирилла в весенней части. Но девайте всё сдержанно. У Кирилла сейчас важная игра со «Спартаком», он очень серьёзно готовится. Поговорим об этом в конце сезона», — цитирует Клюева «РБ Спорт».

Отметим, что действующий контракт Щетинина с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 2,5 миллиона евро.