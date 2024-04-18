Чернов: Ребята приезжали домой к Абаскалю, чтобы попрощаться

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, как команда попрощалась с Гильермо Абаскалем, который был уволен с поста главного тренера в минувшее воскресенье.

Игрок отметил, что не стоит обращать внимание на то, что только Роман Зобнин в социальной сети попрощался с испанцем, ведь это не отражает ситуацию, которая был в команде.

«Знаю, что ребята приезжали к нему домой, чтобы попрощаться. Никаких проблем нет. Если кто-то что-то не выложил в соцсети, это не значит, что как-то не так попрощались», - приводит слова Чернова «Чемпионат».

Напомним, что Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.