Защитник «Спартака» Маслов рассказал, как Абаскаль прощался с игроками

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал, как Гильермо Абаскаль прощался с игроками.

Футболист отметил, что лично с ним испанский специалист не разговаривал.

«Мы прощались всей командой, я пожелал ему удачи и пожал руку. Он приехал на базу и все, кто хотел, попрощались с ним», - приводит слова Маслова «Матч ТВ».

Напомним, что Абаскаль был отправлен в отставку в минувшее воскресенье после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович, под руководством которого «Спартак» сыграл с «Зенитом» (0:0) во втором матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.