Личка рассказал, чего ему не хватает в России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал две вещи, которых ему не хватает в России.

«Чего чешского не хватает мне в России? Не такой простой вопрос. Мне не хватает в России хорошего чешского пива и кальяна», - приводит слова Лички Sport24.

Напомним, что 46-летний чешский специалист работает в России с 2020 года. Тогда он возглавил «Оренбург» и через сезон смог вывести уральский клуб в РПЛ.

Прошлым летом Личка подписал контракт со столичным клубом по схеме «1+2».

Напомним, что за семь туров до конца нынешнего сезона РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице.