Юрист: «Если Промес согласится на экстрадицию, может сократить срок»

Юрист Андрей Князев поделился мнением насчет возможной экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды.
«Он может уменьшить срок в ОАЭ - согласится на экстрадицию и всё. Это может продолжаться и год, и два. Всё зависит от того, как Промес будет обжаловать. Может, попросит политическое убежище», - передает слова юриста «Чемпионат».
Напомним, что Промес был задержан в ОАЭ в конце февраля. С того момента известный футболист находится под арестом. В Нидерландах Квинси приговорили на 7,5 лет лишения свободы по двум криминальным делам.
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