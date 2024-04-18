Аршавин: «Нино и Эракович «хавали» Соболева»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался об ответном матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) между петербургской командой и «Спартаком» (0:0).

Эксперт отметил, что в первом тайме защитники «сине-бело-голубых» Нино и Страхинья Эракович хорошо справлялись с нападающим «красно-белых» Александром Соболевым.

«Спартак» страховался, поэтому поставил на фланги Хлусевича и Денисова. Получалось так, что, когда Соболев получал мяч, его, так сказать, «хавали» Нино и Эракович, продавливали, не за что было зацепиться в первом тайме», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что по сумме двух встреч в этом противостоянии победу одержал «Зенит» (2:1) и прошёл в следующий этап турнира, где встретится с ЦСКА. Первый матч «сине-бело-голубых» и «армейцев» состоится 1 мая в Москве.